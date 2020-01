Sony is wat aan de late kant, maar we weten welke games PlayStation Plus-abonnees deze maand ‘gratis’ kunnen scoren.

De games werden op de YouTube-kanalen van PlayStation Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gedeeld. Inmiddels zijn deze video’s weer verwijderd, maar we verwachten dat deze in de loop van de avond wel weer online komen.

De ‘gratis’ games voor PlayStation Plus-abonnees voor januari zijn Uncharted: The Nathan Drake collection en Goat Simulator. De eerste is een remaster van de eerste drie Uncharted-games. Mocht je deel vier en/ of The Lost Legacy gespeeld hebben, is dit misschien wel een leuke verrassing. In de games leren we namelijk meer van de avonturier Nathan Drake en zijn ‘familie’.

Goat Simulator is misschien wel een van de opmerkelijkste games van afgelopen jaren. In de game ben je een geit die zoveel mogelijk schade moet maken. De aparte mechanics van de game hebben een bepaalde charme, die je moet kunnen waarderen.

Je hebt nog tot aanstaande dinsdag om de huidige PlayStation Plus games binnen te halen. Voor je het vergeten bent, zijn dit Titanfall 2 en Monster Engery Supercross.