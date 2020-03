Uitstel The Last of Us: Part II zorgde niet dat de crunch afnam

Naughty Dog heeft met het uitstellen van The Last of Us: Part II niet kunnen voorkomen dat de crunch binnen het bedrijf af zou nemen.

Crunch is helaas een veel voorkomend fenomeen in de game-industrie. Ontwikkelaars maken maandenlang belachelijk lange dagen om hun game zo perfect mogelijk af te ronden. Dit is natuurlijk slecht voor de gezondheid van deze medewerkers.

Echter lijkt Naughty Dog zich daar niks van aan te willen trekken, aangezien het uitstellen van The Last of Us: Part II niet heeft kunnen voorkomen dat de werkzaamheden verlicht werden. De crunch is als het ware verlengd en dat heeft volgens Jason Schreier voornamelijk te maken met het feit dat de ontwikkelaar zo perfectionistisch is.

Bij de ontwikkelaar werd de crunch nog eens een stuk enger, nadat medewerkers een vallende metalen pijp moesten ontwijken dat door het plafond viel. Ze waren een maand geleden namelijk om 9 uur ’s avonds nog aan het werk, maar dat hadden de bouwvakkers blijkbaar niet geweten.

Ondanks dat de crunch er niet minder om is geworden, zijn de meeste medewerkers toch blij dat de game uitgesteld werd. Dit heeft er namelijk voor gezorgd dat ze meer tijd hebben gekregen om de game te polijsten. Wat vinden jullie dat uitgevers/ ontwikkelaars moeten doen om crunch zoveel mogelijk te voorkomen? Zie jij liever dat games vaker uitgesteld worden of maakt het je niet zoveel uit?