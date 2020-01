Ubisoft wilt hun teams diverser games laten maken

Ubisoft gaat hun ‘editorial team’ versterken om ervoor te zorgen dat hun games diverser worden.

2019 was niet zo’n heel succesvol jaar voor de Franse uitgever. De uitgever kwam met onder andere The Division 2 en Ghost Recon Breakpoint, die beide niet volgens verwachting presteerden. Vooral laatstgenoemde liet zien dat niet alleen gamers er niet blij mee zijn, maar ook bij de critici op veel tegengas kon rekenen. Het resulteerde dat er diverse projecten van Ubisoft voor onbepaalde tijd werden uitgesteld, maar dit is niet de enige maatregel die men gaat nemen.

Het editorial team wordt namelijk uitgebreid. Daarnaast zouden de vp’s van het team dat in Parijs zit meer vrijheden moeten krijgen. Mede daardoor zullen veel games niet meer het universele Ubisoft concept gaan gebruiken. Games zullen in de toekomst gevarieerder moeten worden en dat klinkt in ieder geval erg positief. Wat hopen jullie dat deze veranderingen gaan brengen? Laat het ons vooral weten in de reacties.