Ubisoft heeft vijf AAA-games in de planning voor volgend fiscaal jaar

Ondanks dat Ubisoft onlangs even op de noodknop drukte, kunnen we volgend fiscaal jaar wel vijf AAA-games van de Franse uitgever verwachten.

Drie van die games zullen tussen september en december gaan verschijnen. Dit meldde Ubisoft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De andere twee games zullen tussen januari en maart 2021 in de schappen komen liggen.

We weten natuurlijk al wel een aantal kanshebbers om in die periode te verschijnen. Watch Dogs, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, de nieuwe Assassin’s Creed en mogelijk Skull & Bones zijn die games. Immers werden de eerste drie games uitgesteld naar het volgende fiscale jaar. Assassin’s Creed kreeg een jaartje rust en Skull & Bones is al een tijdje van de radar verdwenen. Beyond Good and Evil 2 behoort in ieder geval niet bij deze games en zal dus pas naar maart 2021 verschijnen.

We moeten helaas nog wel even wachten op de eerste informatie over deze games. De uitgever heeft aangegeven in mei meer informatie vrij te zullen geven. Er is daarentegen wel bevestigd dat de games niet alleen naar de huidige generatie consoles zullen komen, maar ook naar de volgende. Deze zullen door middel van ‘HD patches’ een upgrade krijgen. Wat hopen jullie de komende tijd van Ubisoft te zien? Laat het ons weten in de reacties!