Ook Ubisoft verkent digitale oplossing na E3 2020 afgelasting

Ubisoft heeft ook laten weten aan een digitale oplossing te denken nu de E3 niet doorgaat.

De uitgever laat dit via hun social media weten nadat de ESA besloot de E3 te annuleren. Het bedrijf gaat dus kijken of ze hun aankondigingen alleen via de digitale kanalen kunnen streamen.

An update regarding E3 2020. pic.twitter.com/cThkDIkfVm — Ubisoft (@Ubisoft) March 11, 2020

Dit is niet het enige bedrijf dat op deze manier de E3 toch nog een beetje te kunnen houden. Microsoft gaat hetzelfde doen, maar ook de ESA kijkt naar soortgelijke mogelijkheden.

Ubisoft had tijdens de presentatie van hun kwartaalcijfers al laten weten dat er vijf AAA-games voor april 2021 zouden verschijnen. Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine en Watch Dogs Legion zijn in ieder geval al bekend en de andere zijn mogelijk de nieuwe Assassin’s Creed en wellicht Skull and Bones. Maar ook Beyond Good & Evil 2 en een nieuwe Far Cry zijn mogelijk.

We zijn in ieder geval benieuwd wat Ubisoft voor ons in petto heeft. Zodra we meer horen over laten we het jullie weten!