Typhoon Studios gekocht door Google, zal exclusief ontwikkelen voor Stadia

Typhoon Studios, een gamestudio uit Canada, is overgekocht door Google om spellen te ontwikkelen voor Stadia.

De gameontwikkelaar is nu nog bezig met Journey to the Savage Planet, dat op 28 januari zal verschijnen op de PS4, Xbox One en voor Windows. Hierna zullen ze onderdeel worden van de Stadia Games and Entertaint-studio, waar ze exclusief spellen zullen gaan ontwikkelen voor Stadia. Onder andere Reid Schneider en Alex Hutchinson zijn onderdeel van Typhoon Studios. Reid is bekend als voormalig producer bij EA, terwijl Alex als creative director bij Ubisoft onder andere aan Far Cry 4 en Assassin’s Creed 3 heeft gewerkt. Ze zullen bij Google vallen onder Sébastien Puel, ook voormalig medewerker van Ubisoft.