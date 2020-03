Two Point Hospital DLC uitgesteld tot 25 maart

De nieuwste DLC voor de humoristische ziekenhuissimulator Two Point Hospital is met een week uitgesteld, heeft ontwikkelaar Two Point bekendgemaakt.

De uitbreiding heet Off the Grid en gaat over een groenere en meer natuurlijke omgeving voor jouw ziekenhuis. Vroege kopers krijgen 10% korting op hun aanschaf. Deze korting is met het uitstellen van de releasedatum ook een week verschoven. De reden voor de uitstel is niet het Coronavirus dit keer, maar omdat de QA-testers een kritieke bug vonden, waardoor het spel crashte. Gelukkig dat spellen (en DLC) nog getest worden voor release!