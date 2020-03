Twitteraccount Bandai Namco US klaagt over Animal Crossing

Gisteren kwam er een Tweet van Bandai Namco naar buiten met forse kritiek op Animal Crossing: New Horizons.

Twitteraars keken met verbazing toen het officiële Twitteraccount van Bandai Namco US het volgende plaatste:

Het is wel erg vreemd dat een bedrijf een dergelijk bericht naar buiten zou willen plaatsen en het lijkt nog het meeste op een vergissing. Dat was ook het geval; het persoon dat de Tweets verzorgd voor Bandai Namco US, was vergeten van account te wisselen; het was namelijk de bedoeling dat hij dit bericht zou plaatsen met zijn persoonlijke Twitteraccount. Het bericht is nu verwijderd, maar gelukkig zijn er nog screenshots ervan over. Foutje, bedankt!