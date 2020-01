Twitch biedt 10 gratis games aan voor Twitch Prime leden

Twitch is een van de populairste streaming platforms. Zowel kleine en grote content creators streamen regelmatig games op Twitch. Er is ook een lidmaatschap genaamd Twitch Prime, die je kan aanschaffen via Amazon.

Een van de bonussen die je hebt als Prime-lid is dat je net als bij Xbox Live Gold en Playstation Plus elke maand nieuwe games krijgt. Voor deze maand bestaat de lijst uit 10 games die te krijgen zijn voor Twitch Prime leden.

Twitch Prime games voor januari 2020:

Dandara Anarcute Kingdom: New Lands A Hero Lost Phone Splasher Enter The Gungeon Ape Out Witcheye Gato Raboto Heave Ho

Het is mooi om te zien dat zo een grote game-stream bedrijf steeds nieuwe games verkrijgbaar stelt voor leden met een lidmaatschap. Natuurlijk zijn er nog veel meer bonussen die je krijgt als Twitch Prime lid. Maar dit is natuurlijk wel een van de betere dingen die je als gamer kunt krijgen.