TV-serie The Last of Us is pas het begin van PlayStation Productions

Volgens Sony’s Chris Parnell is de TV-serie van The Last of Us niet het laatste wat we van PlayStation Productions kunnen verwachten.

De serie werd eerder deze week aangekondigd en zal door HBO in samenwerking met Craig Mazin en Neil Druckmann worden ontwikkeld.

In een gesprek met The Hollywood Reporter laat Chris Parnell weten dat deze serie het eerste is wat we van PlayStation Productions gaan zien en dat er meer zal volgen.

“Dit is eerste van vele series die we willen maken in samenwerking met onze vrieden van PlayStation Productions. The Last of Us is een geweldige prestatie qua verhaalvertelling en personage-ontwikkeling. We zijn erg blij dat we met dit team kunnen samenwerken om het naar een andere format te brengen.”

Sony heeft veel materiaal om series en films van te maken. Het is niet bekend welke games er naar het witte doek/ de tv komen. Welke games zien jullie graag in een tv-serie/ film terugkomen? Laat het ons weten in de reacties!