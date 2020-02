Trials of Osiris keert op 13 maart terug in Destiny 2

Bungie heeft aangekondigd dat de geliefde, intense PvP-modus Trials of Osiris terugkeert op 13 maart naar Destiny 2 als onderdeel van het nieuwe seizoen (Season of the Worthy).

De geprezen 3-tegen-3 PvP-actie keert terug en brengt armor, wapens en maps uit Destiny 1 met zich mee, zoals Cauldron, Exodus Blue en Anomaly.

“We hoorden de spelers er steeds over praten en we voelden het ook onder elkaar. Ik kan niet wachten om een versie van Trials terug te brengen die ik me kan herinneren van Destiny 1”, zegt Justin Truman, Production Director bij Bungie.

In de bovenstaande trailer is meer informatie over het event en wat je allemaal staat te wachten in je reis naar ‘the Lighthouse’.