Vandaag zijn er twee nieuwe trailers voor Apex Legends Season 4 – Assimilation verschenen. De eerste trailer biedt een kennismaking met de genadeloze nieuwe Legend Revenant, terwijl de tweede video meer inzicht geeft in de inhoud van de nieuwe Battle Pass.

Speel als Revenant

De angstaanjagende moordenaar Revenant heeft eeuwenlang met de dood te maken gehad en nu Hammond Robotics is teruggekeerd in de Outlands heeft hij een nieuw doelwit. Zijn synthetische zicht is gericht op het bedrijf dat hem heeft gecreëerd én op iedere Legend die hij tegenkomt. Revenant beschikt over ‘Silence devices’ die de vaardigheden van andere Legends onschadelijk kunnen maken, waardoor zij gemakkelijk ten prooi vallen. Groei uit tot een moordmachine en leer je tegenstanders wat het betekent om echt bang te zijn.

Nieuwe Battle Pass

Laat je ware aard zien in Season 4 met de nieuwe Battle Pass! Deze geeft de speler direct toegang tot exclusieve Legendary items, zoals de Zero Point R-99 skin en drie nieuwe Epic Legends skins. Voltooi dagelijkse en wekelijkse uitdgingen om unieke beloningen in de wacht te slepen, zoals Apex Packs, XP Boosts, Crafting Metals, Gun Charms & Apex Coins. Geef je ervaring extra persoonlijkheid met custom Music Packs, laadschermen, Skydive Emotes, Quips en meer! Scoor nu de Season 4 Battle Pass of kies voor de bundel en speel direct de eerste 25 levels vrij. Season 4 Assimilation voor Apex Legends is vandaag gearriveerd.