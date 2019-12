Top 5 PlayStation 4 games uit 2019 die de moeite waard zijn

Sony had dit jaar wat rustigere qua releases. We wisten eigenlijk in 2018 al dat het moeilijk zou worden om nog zo’n jaar te evenaren. Toch zijn er dit jaar vijf games voor de PlayStation 4 uitgekomen die zeker de moeite waard zijn om eens te proberen.

Death Stranding

Hideo Kojima bracht in november dan eindelijk zijn nieuwste game uit. Het valt misschien wel in herhaling of duurt een beetje lang, maar het verhaal maakt deze game toch erg interessant.

Conrete Genie

Een jongen dat gepest wordt, maar toch nog iets kleurrijks van zijn leven probeert te maken. Dat is Concrete Genie kort door de bocht. Deze vijf uur durende game is niet confronterend qua moeilijkheidsgraad, maar wel qua verhaal.

Blood and Truth

Dit is wel een PlayStation VR-game. maar als je een VR-bril hebt, is het zeker de moeite waard om deze game een kans te geven. Het heeft wel iets weg van een James Bond-game, maar helaas kent het wel wat beperkingen. Toch zul je niet vervelen met deze shooter.

Days Gone

Een apocalyptisch avontuur met de op motor rijdens Deacon St. John is misschien niet de game die we gehoopt hadden, maar desondanks was het toch een leuke game. Vooral de persoonlijke kant van onze held kunnen we erg waarderen.

Judgment

Deze Yakuza spin-off waarin je als detective Yagami misdaden oplost in de stad Kamuchoro. Het is zeker een aanrader als je het verhaal uit de Yakuza series kunt waarderen.