‘Toekomstige Gran Turismo games kunnen wellicht op 120 of 240fps’

De maker van Gran Turismo gaat in de toekomst niet op betere resolutie, maar op een hogere framerate focussen.

Kazunori Yamauchi, was onlangs aanwezig bij het FIA event, waar hem gevraagd werd na de toekomst van de Gran Turismo serie. In een gesprek zou hij laten weten dat de studio liever kijkt naar een framerate van boven de 60fps kijkt dan naar een resolutie van 8K. 4K zou door de legendarische ontwikke als genoeg worden bestempeld.

Alhoewel hij de PlayStation 5 niet noemde, kunnen we er wel vanuit gaan dat hij deze console zal gebruiken om de volgende stap qua framerate gaat zetten. We weten immers al voor een groot deel welke hardware er voor de console gebruikt wordt.

“Rather than a spatial resolution that you’re talking about, I’m more interested in the advancements we can make in terms of the time resolution. In terms of frames per second, rather than staying at 60fps, I’m more interested in raising it to 120fps or even 240fps. I think that’s what’s going to be changing the experience from here on forward.”