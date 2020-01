TikTok studio lijkt zicht richting mobiele-game markt te bewegen

Het achterliggende bedrijf, ByteDance lijkt zich klaar te maken om zich op de gamemarkt te vestigen. Momenteel is Tencent de grootmacht op dit gebied, welke het voornamelijk heel goed doet in China.

Momenteel zou het bedrijf een heuse afdeling aan het opzetten die speciaal bedoeld is voor een stap naar de mobiele-game markt, zo meld Bloomberg op hun website. Een eerste stap voor het bedrijf zouden ‘non-casual en hardcore games’ zijn. Tencent lijdt deze markt al bijna tien jaar zonder veel concurentie. Analysten geven ByteDance daarentegen een goede kans op in ieder geval op de hielen van de Chinese game-gigant te zitten.

ByteDance heeft de afgelopen maanden veel mensen aangenomen en ontwikkeltalent vergaard. Naar schatting zit er ondertussen zo’n 1000 man in het team die gaat zorgen voor de mobiele games. Twee van de eerste games zouden dan ook aankomende lente al uitgebracht moeten worden. Informatie over deze spellen is er helaas nog niet.