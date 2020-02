The Wonderful 101 Remastered naar consoles

Nog meer goed nieuws van Platinum Games, The Wonderful 101 krijgt een multiplatform release.

Een tweede kans

Het was een parel op de Nintendo WiiU. Helaas is de game uit 2013 geen succes geworden, mede dankzij de console. In een kickstarter campagne is duidelijk geworden dat veel gamers The Wonderful 101 een tweede kans willen geven. Op 3 februari is namelijk het streefdoel gehaald en daarmee komt de game naar de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Steam.

The Wonderful 101 Remastered editie bevat geen grote gameplay verschillen. Wel belooft Platinum Games een grafische update en zal de besturing aansluiten bij de huidige controllers.

De game komt uit op 22 mei en zal rond de 45 euro gaan kosten. Ga jij de The Wonderful 101 Remastered halen?