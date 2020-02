The Wonderful 101 Remastered Kickstarter al erg succesvol

Platinum Games heeft een Kickstarter voor The Wonderful 101 Remastered gestart en naar een paar uur hebben ze het beoogde budget al lang binnengehaald.

De ontwikkelaar had slechts 50.000 dollar nodig om een remaster van de singleplayer van The Wonderful 101 te kunnen realiseren. Voor 250.000 dollar maakten ze er ook een pc-versie bij en voor een half miljoen dollar zou de game ook naar de PlayStation 4 komen. Deze doelen zijn op het moment van schrijven allang gepasseerd. Er is namelijk al ruim 1 miljoen euro opgehaald.

Doordat het miljoen is gepasseerd gaat Platinum Games er ook een Attack modus aan de game toevoegen. Deze moet volgens de ontwikkelaar erg interessant zijn voor de speedrunners onder ons.

Het volgende doel staat op 1,5 miljoen dollar en als dit bereikt wordt, voegt de ontwikkelaar een 2D side-scrolling avonturengame toe. Deze heet Luka’s First Mission en daarin maken we kennis met een ‘jonge held’. Als dit ook bereikt wordt en de teller over de 1,75 miljoen dollar gaat, komt er nog een speciale soundtrack naar de game.

Met nog 31 dagen te gaan, lijkt dit makkelijk haalbaar en zullen er ongetwijfeld nog meer extraatjes naar de game komen. Hebben jullie al een bijdrage aan de remaster van The Wonderful 101 gegeven?