The Witcher animatiefilm volgt het verhaal van Vesemir

De onlangs door Netflix aangekondigde animtiefilm van the Witcher volgt het verhaal van Geralt’s mentor Vesemir.

Vandaag onthulde Netflix de eerste details van the Witcher: Nightmare of the Wolf. In de film volgen we blijkbaar de jongere jaren van Vesemir. Volgens het bedrijf zal de animatiefilm zich afspelen voor de tijd dat Vesemir Geralt of Rivia onder zijn hoede nam.

“Long before mentoring Geralt, Vesemir begins his own journey as a Witcher after the mysterious Deglan claims him through the Law of Surprise.”

Lauren S. Hissrich en Beau DeMayo, die ook de live-action serie maakte, zullen aan het roer staan van de film. The Legend of Korra’s Studio Mir zal de animaties verzorgen. Echter weten we hiernaast niets nieuws meer te melden over de film.

Zo kun je afvragen wie de rol van Vesemir op zich gaat nemen. Als het aan sommige fans ligt zal Star Wars-acteur Mark Hamill de rol perfect kunnen vertolken. De acteur lijkt er overigens wel voor open te staan.

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. — Mark Hamill (@HamillHimself) March 6, 2018

Vesemir was overigens niet van de partij in de eerste seizoen van de live-action serie. Het zou zo maar kunnen dat degene die de rol in de animatiefilm krijgt het ook daarin mag vertolken. The Witcher serie op Netflix was in ieder geval een succes en er wordt al hard gewerkt aan een tweede seizoen.