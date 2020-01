The Walking Dead nu volledig op de Nintendo Switch uitgebracht

De volledige The Walking Dead-reeks van Telltale is nu beschikbaar op de Nintendo Switch.

Seizoen 1 en 4 waren al speelbaar op de portable console, maar Skybound Entertainment heeft via Twitter bekendgemaakt dat ook seizoen 2 en 3 vanaf nu beschikbaar zijn in de eShop. In 2018 begon Telltale Games met het porten van de spellen naar de Switch, maar in dat jaar ging de studio failliet. Het eerste en laatste seizoen waren voor het sluiten van de deuren al uitgebracht, maar ze kwamen niet aan seizoen 2 en 3 toe. Nu heeft Skybound Entertainment de serie opgepakt, zodat ook de resterende seizoenen zijn uitgebracht voor de Switch.

De spellen waren sinds het faillisement van Telltale Games ook niet meer te koop op Steam. Skybound Entertainment zal alle seizoenen deze week opnieuw uitbrengen op dit platform, zodat ze weer beschikbaar zijn.