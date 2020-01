The Kraken, zo zal de eerste uitbreiding gaan heten van The Surge 2. Vandaag hebben we de eerste beelden van de nieuwe content te zien gekregen.

The Kraken brengt onder andere een nieuwe locatie met zich mee; een vliegdekschip genaamd de VBS Krakow. Zoals we van The Surge gewend zijn krioelt het van de (gigantische) robots die jij een kopje kleiner moet maken. The Kraken zal vanaf 16 januari te downloaden zijn.