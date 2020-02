Take-Two is erg te spreken over The Outer Worlds. Er zijn inmiddels 2 miljoen exemplaren van de game verscheept.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet Take-Two weten hoeveel exemplaren van de game zijn verscheept. Dit aantal is meer dan de uitgever had verwacht.

The Outer Worlds verscheen in oktober voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game komt dit jaar naar de Nintendo Switch. Deze werd onlangs uitgesteld door het coronavirus.