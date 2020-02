The Outer Worlds voor Nintendo Switch uitgesteld door Coronavirus

Private Division laat weten dat The Outer Worlds voor de Nintendo Switch is uitgesteld. De reden hiervoor is het Coronavirus.

De ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de port (Virtuos) is namelijk gesloten vanwege de uitbraak van het virus. Gelukkig is niemand in het team getroffen door het Coronavirus, maar heeft het wel impact op de releasedatum van de port. Het goede nieuws is dat het uitstellen van de game er wel voor gezorgd heeft dat er een echte fysieke versie komt. In eerste instantie zou de fysieke game een downloadcode van de game bevatten, maar nu zal er dus ook een catridge in zitten met de game erop.

To clarify, the team at Virtuos is ok, but their office has remained closed during this time. We're working with the team to determine an updated development timeline, and will share more regarding a new launch date shortly. — Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020

De game is dus voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar zodra we een releasedatum horen, laten we je het uiteraard weten. The Outer Worlds verscheen ik oktober al voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Check onze review om te lezen wat deze game nou zo goed maakt! Kijken jullie al uit naar de Switch-versie?