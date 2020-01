The Outer Worlds komt op 6 maart 2020 uit voor Nintendo Switch

Obsidian Entertainment, Virtuos Games en Private Division hebben vandaag bekendgemaakt dat de singleplayer RPG The Outer Worlds met zijn zwarte humor op 6 maart 2020 voor Nintendo Switch uitkomt.

Of je nu vijanden met je shrink ray zapt of ze met je gladde praatjes inpakt, je kunt The Outer Worlds spelen zoals jij dat wilt en zo de galactische held (of heldin) van je dromen worden. En met de Nintendo Switch kun je nu The Outer Worlds overal mee naartoe nemen.

De game voor Nintendo Switch heeft een adviesprijs van €59,99 en zal beschikbaar zijn in een retailverpakking (welke een code bevat om de game te downloaden) en een digitale versie via de Nintendo eShop.