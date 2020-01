The Lord of the Rings: Gollum komt naar PS5 en Xbox ‘Series X’

Daedalic Entertainment heeft laten weten dat The Lord of the Rings: Gollum naar de PlayStation 5 en Xbox ‘Series X’. zal komen.

The Lord of the Rings: Gollum is een nieuwe verhaalgedreven avonturengame, waarin Smeagol de hoofdrol zal vertolken. Er is nog weinig bekend over de game, behalve dat het verhaal een ‘nieuw perspectief’ zal bieden op het personage.

Eerder liet Daedalic Entertainment al weten dat de game naar pc en alle ‘op dat moment relevante platforms’ zou verschijnen. Het is dan wel fijn om te horen dat de next-gen consoles ook bij horen.

In een gesprel met Edge Magazine laat senior producer Kai Fiebig weten dat het personage meer lijkt op die uit de boeken.

The Lord of the Rings: Gollum wordt in 2021 verwacht voor de pc, PlayStation 5 en Xbox ‘Series X’.