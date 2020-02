The Last of us: Part II wordt ‘herdefinitie’ van AAA-games

Volgens Anthony Newman, Co-Game Director van The Last of Us: Part II, gaat de game het triple A genre herdefiniëren.

Dat meldt Newman in een bericht op Twitter. Hoe dit precies zal zijn, gaan we over ruim drie maanden zien.

we bout to redefine triple-a in 2020 ¯\_(ツ)_/¯ — Anthony Newman (@BadData_) February 14, 2020

Naast deze opmerkelijke Tweet is er ook een korte clip op het social media geplaatst waarin het customizen van wapens in The Last of Us: Part II wordt getoond.

De game ligt vanaf 29 mei 2020 in de winkels, exclusief voor de PlayStation 4.