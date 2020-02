The Last of Us Part II krijgt Amerikaanse versie van PEGI 18-beoordeling

Onlangs heeft The Last of Us Part II een leeftijdsclassificatie gehad. Dit is een beoordeling van de ESRB die moet aantonen voor welke leeftijd(en) een medium geschikt is.

Zoals veel van ons waarschijnlijk al verwachtte, heeft het spel de M-rating voor Mature gehad. Deze is dus vergelijkbaar met de Europese PEGI 18-rating. The Last of Us Part II zou dus alleen geschikt zijn voor volwassenen. Volgens de ESRB was de reden hiervoor drugsgebruik, seksuele content, naaktheid, grof taalgebruik, bloed en geweld. Het vervolg van Naughty Dog wordt op 29 mei verwacht.