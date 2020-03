The Game Festival begint morgenavond op Steam

Er worden allerlei maatregelen getroffen om de gamebeurzen digitaal te organiseren. Via The Game Festival probeert de GDC ons alvast tegemoet te komen.

The Game Festival meld op Twitter dat vanavond de lente editie begint op Steam. Wat het inhoudt, is dat we ruim 40 nieuwe games mogen uitproberen via Steam. Dit zijn zogenoemde ‘first look’ versies, dus dezelfde versies die je fysiek op een beurs zou spelen. Of het dezelfde line-up is als voor de GDC is niet bekend. Natuurlijk zouden er niet alleen maar PC games zijn dus het is ongetwijfeld maar een gedeelte.

Vanaf morgenavond 18:00 zijn de spellen beschikbaar om te downloaden. In december was er een eerste editie van de beurs, welke maar 48 uur duurde. Deze editie zal ruim vijf dagen duren. Zo hebben we gelukkig iets te doen tijdens het vele thuiszitten.