The Division 2 voor een prikkie te koop

Ubisoft geeft The Division 2 bijna gratis weg in hun digitale winkel. Je krijgt maar liefst 85% korting op alle versies.

Althans als je de pc-versie van de game in huis haalt. De standaard versie is nog maar 9 euro, de Gold Edition 15 euro en de Ultimate Edition voor slechts 18 euro te koop. Op de PlayStation 4 en Xbox One versies krijg je ook veel korting, maar dit is tot slechts 43%.

Je moet er wel snel bij zijn want de aanbieding duurt maart tot 15 januari 9:00. Check dus snel de website van de Uplay Store om er gebruik van te maken.



The Division 2 verscheen vorig jaar maart voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Wil je weten waarom jij deze game alsnog zou moeten halen? Check dan even onze review!