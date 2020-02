The Dark Pictures Anthology: Little Hope verschijnt deze zomer

Supermassive Games heeft laten weten dat de tweede game uit the Dark Pictures Anthology, genaamd Little Hope, in de zomer zal verschijnen.



In een reactie laat Pete Samuels, CEO van Supermassive Games weten dat hij erg enthousiast werd van alle positieve feedback die Man of Medan heeft gekregen. De studio wil dan ook bij elk verhaal een nog spannender horrorervaring brengen.

Little Hope speelt zich af in het gelijknamige dorpje waar vier studenten en een leraar moeten ontsnappen aan de ‘helse visioenen’ die hen achtervolgen. Terwijl zij op zoek gaan naar een ontsnaproute komen ze meer te weten over het kwaad dat hen achtervolgt en de betekenissen achter de gebeurtenissen die zich voltrekken.

De bovenstaande trailer bevat voornamelijk beelden van influencers over Man of Medan, maar bevat ook een kleine sneak peek op Little Hope. De game zal net als an of Medan dezelfde multiplayer-ervaringen bevatten.

The Dark Pictures Anthology zijn diverse horrorverhalen die worden ontwikkeld door Until Dawn-ontwikkelaar Supermassive Games en uitgegeven door Bandai Namco. Er worden in de komende jaren elk jaar twee van deze verhalen uitgebracht.

Uiteraard bevat de game ook weer gebeurtenissen waarin jij inpakt kan hebben op het verloop. Denk jij het aan te kunnen om de hele groep levend uit het dorpje te krijgen?