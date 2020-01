De Terminator infiltreert Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

In samenwerking met Studiocanal komt de Terminator naar Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint in een nieuw, gratis in-game event.

Het event bevat meerdere missies met verschillende omgevingen, vijanden en dialogen geïnspireerd door de originele The Terminator-film uit 1984. Het event is vanaf morgen 10:00 uur gratis beschikbaar voor alle spelers op Xbox One, PlayStation 4, Windows PC, Uplay+ en Stadia.

In het Terminator live event, geheel speelbaar alleen of in coöp, nemen spelers het op tegen een onverwachte bedreiging uit de toekomst in een compleet nieuwe verhaallijn die plaatsvindt op een onbekende locatie in Auroa. Spelers moeten Rasa Aldwin, een vrouw uit de toekomst, redden en met haar samenwerken in de hoop om de plannen van de Terminator te dwarsbomen in twee nieuwe hoofdverhaalmissies. Deze twee missies zijn beschikbaar vanaf 29 januari (deel 1) en 1 februari (deel 2) en blijven in de game nadat het event is afgelopen. Ook vechten spelers tegen de uitdagende T-800 cyborgs in gloednieuwe dagelijkse missies.

Na het voltooien van de missies gedurende het live event (tussen 29 januari en 6 februari) worden spelers beloond met exclusieve items geïnspireerd door The Terminator, inclusief de iconische punkoutfit uit de film en exclusieve Terminatorwapens en –voertuigen. Ook passen spelers hun Ghosts verder aan met twee Terminator-packs. Hiermee veranderen spelers hun karakter volledig in de Terminator of Kyle Reese.

Het Terminator live event is een onderdeel van Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Episode I. Het volgt de lancering van de eerste raid in de geschiedenis van de franchise en een aantal gratis updates die grote verbeteringen naar de game hebben gebracht. De game blijft de komende maanden constante updates ontvangen om de game uit te breiden en te verbeteren, gebaseerd op de feedback van spelers.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint is reeds verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4, Windows PC en Stadia. De game was misschien een stuk beter geweest als het was uitgesteld, maar scoorde desondanks nog een voldoende in onze review!