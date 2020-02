Tencent investeert flinke som geld in Spec Ops: The Line ontwikkelaar

Tencent is niet vies van wat investeringen. Zo heeft het bedrijf een investering gedaan in Spec Ops: The Line ontwikkelaar Yager.

Yager gaat dit ‘extraatje’ gebruiken voor het doorontwikkelen van de free-to-play shooter The Cycle. Deze game is al een tijdje verkrijgbaar in de Epic Games Store, waar in-game seizoen 2 al online is. Mocht het je nog niks zeggen, kun je dankzij de bovenstaande trailer een betere beeld van de game krijgen.

Dit is niet de eerste investering die Tencent bij een ontwikkelaar/ uitgever heeft gedaan. Zo deed het Chinese bedrijf ook al zaken met Riot Games, Epic Games, Blizzard, Supercell, Platinum and Ubisoft.

In een reactie laat de CEO van Yager, Timo Ullmann, weten dat het team vereerd is met de kanzen die Tencent bieden.