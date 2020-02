Temtem krijgt nieuwe content

De Pokémon-kloon doet het vooralsnog erg goed, met ruim een half miljoen verkochte exemplaren. In een blogpost geven ze een vooruitblik op aankomende jaar.

Crema schrijft in een artikel op hun website wat we de aankomende maanden kunnen verwachten. Ze geven wel meteen aan dat niets 100% gegarandeerd is. De spelers moeten het meer zien als content die de makers zelf in hun game willen hebben.

Als eerst de lente van dit jaar. Er moet snel een ranked play mode komen met daarbij een spectator mode. Ook komt in-game chat snel naar de game, zodat je makkelijker kan communiceren met andere Tamers.

De zomer brengt ons (hopelijk) de volgende updates: Een nieuw eiland genaamd Kisiwa, 25 nieuwe Temtem en player housing. In de herfst wilt Crema nog een nieuwe eiland toevoegen, genaamd Cipanku. Ook willen ze dan weer 25 nieuwe Temtem uitbrengen en een eerste mytische Temtem. Wij hopen dat, ondanks dat we het met een korreltje zout moeten nemen, al deze content de game haalt.