Team Ninja ziet een nieuwe Ninja Gaiden wel zitten

Onlangs liet Team Ninja weten de ontwikkeling van Nioh 2 voltooid te hebben. Ondanks deze relatief nieuwe serie ziet men het ook wel zitten om Ninja Gaiden weer eens op te pakken.

Ondanks dat Team Ninja druk bezig is geweest met de Nioh-games en Dead or Alive zien een aantal ontwikkelaars het wel zitten om weer eens iets met de serie te doen. Het is niet zo dat ze er ook daadwerkelijk aan zijn begonnen, maar wat Fumihiko Yasuda laat weten is toch best hoopgevend.

“De kernleden van het team dat aan Ninja Gaiden werkten, willen graag een nieuwe game maken. We zijn ons ervan bewust dat sommige fans zelfs liever een nieuwe Ninja Gaiden dan Nioh 2 willen. Tevens zien we de laatste tijd veel ninja games als Sekiro: Shadows Die Twice en we zien veel goede inspiratie in deze games, we hopen op een dag dan ook goed nieuws te kunnen brengen.”

Wellicht dat games als Sekiro en het komende Ghost of Tsushima er voor zorgen dat het team toch weer genoeg ideeën krijgt voor een eventuele Ninja Gaiden 4. Zodra we iets horen, zullen we het uiterard met je delen. Lijkt het jullie een goed idee om deze reeks weer nieuw leven in te blazen?