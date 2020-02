Team achter System Shock 3 heeft de zak gekregen

Slecht nieuws voor degene die op System Shock 3 zaten te wachten. Het team dat daar aan werkte, lijkt op straat gezet te zijn.

Otherside Entertainment, verantwoordelijk voor de game zou namelijk zijn opgedoekt. Althans als we berichten van onder andere de schrijver, regisseur en hoofdprogrammeur mogen geloven. Deze bevestigen namelijk allemaal hun ontslag bij het bedrijf.

Op het forum van de ontwikkelaar wordt de ontslagronde bevestigd door de voormalige community managers, die schrijft:

“Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken over de status van de studio. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik mij niet ook druk zou maken. Ik heb een demo gespeeld van System Shock 3 en ik weet dat het Austin-team zich rot heeft gewerkt en de afgelopen maanden geweldige progressie heeft geboekt.”

Het is niet bekend of de ontwikkeling van System Shock 3 hiermee ook is stil komen te liggen of dat er een andere ontwikkelaar aan gezet wordt. We houden jullie in ieder geval wel op de hoogte, zodra we iets horen!