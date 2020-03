Team 17 komt voor het eerst in vier jaar met een nieuwe Worms

Team 17 heeft vandaag laten weten dat we dit jaar een nieuw Worms kunnen verwachten.

Dit deed de uitgever middels een bericht op Twitter, waarin men de evolutie van de reeks snel laat voorbij komen. Veel meer informatie werd er niet gegeven, maar als je geïnteresseerd bent, kun je het beste de Twitter-pagina van de uitgever volgen. Of gewoon af en toe terug keren naar onze website, want dit gaan we uiteraard voor jullie volgen.

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.

New Worms, new ways to play.

Watch this space – @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs

— Team17 (@Team17Ltd) March 9, 2020