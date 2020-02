Take-Two is erg te spreken over de manier waarop Rockstar draait en ziet het vertrek van Dan Houser niet effect hebben op de studio.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers kregen de hoge bazen van Take-Two een aantal vragen over het vertrek van Dan Houser bij Rockstar Games.

Dan bouwde Rockstar Games samen met zijn broer Sam op en waren samen verantwoord voor de narratieve kant van GTA en Red Dead Redemption. Het nieuws van het vertrek van Dan zorgde er zelfs voor dat de aandelen van het bedrijf met zes procent daalde. Alhoewel de dag erna met betere cijfers werd begonnen, daalde het alsnog met 9,6%.

Investeerders raakten een beetje in de stress door dit nieuws en vroegen hoe dit effect had op toekomstige games van Rockstar. Volgens CEO Strauss Zelnick draait het team sterker dan ooit en zal Sam de leiding behouden zoals hij dat altijd gedaan heeft.

Bovendien wees Zelnick de investeerders er even op dat Dan Houser al sinds de lente van vorig jaar met verlof is en het team eigenlijk al de controle al langer in handen had. Daarnaast is Sam een goede speler in deze industrie, maar bovenal een goede coach voor zijn teams. Bovendien gaat Dan Houser zonder enige vorm van ruzie weg bij het bedrijf, maar wil hij gewoon iets anders gaan doen.

Het heeft dus gelukkig geen effect op het label, want die is volgens de CEO zelfs ‘sterker dan ooit tevoren’. Het bedrijf weet bijvoorbeeld nieuwe content op zowel GTA Online als Red Dead Online op dezelfde dag uit te brengen en nieuwe records qua spelers neer te zetten.

Take-Two wilde echter nog niet zeggen wat Rockstar’s nieuwe project zal worden. De teams werken in ieder geval nog steeds aan nieuwe content voor GTA Online en Red Dead Online.