Tactische RPG Element Space verschijnt volgende maand

De tactische sci-fi RPG Element Space gaat op 24 maart verschijnen. Dit maakte uitgever Blowfish Studios bekend middels een persbericht.

In de game is het aan jou de taak om een team aan soldaten samen te stellen en het op te nemen tegen terroristenorganisatie The Tempest. Gameplay zal vooral bestaan uit het rekruteren en upgraden van je soldaten. Bondgenootschappen aangaan met bepaalde facties zal daar ook deel van uitmaken. De zetten die je maakt kunnen namelijk invloed hebben op het verhaal, en welke facties je te vriend kan houden. Het spel wordt verwacht voor de PS4 en Xbox One.