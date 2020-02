Broken Lines speelt zich af in een alternatieve Tweede Wereldoorlog, waarbij jij een groep soldaten moet besturen. Het spel is gisteren uitgekomen voor de PC.

Het doel van de game is simpel; zorg er voor dat alle soldaten weer levend naar huis kunnen. Dit moet je doen door tactisch te spelen, je soldaten niet krankzinnig te laten worden en binnen het verhaal de juiste keuzes te maken. Een Switch-versie is ook in de maak, maar heeft nog geen releasedastum.