Top 5 Nintendo Switch games van 2019

Nintendo heeft dit jaar natuurlijk de focus op de nieuwe Pokémon-games gelegd, maar had ook nog genoeg andere leuke Switch games die de moeite waard waren.

Dit is de top 50 games voor de Nintendo Switch die je zeker een kans moet geven:

Luigi’s Mansion 3

Luigi krijgt al zo weinig aandacht van Nintendo, maar weet dit enigszins te compenseren met zijn eigen avonturen. In het derde deel maakt Gooichi zijn opwachting en is er weer een heel geestig avontuur te beleven.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Ruim een kwart eeuw naar diens originele release verschijnt er een remake van Link’s Awakening. De game is wel een stuk kleiner dan Breath of the Wild, maar heeft zijn eigen charme en interessante tot soms irritante puzzels om opgelost te worden.

Pokémon Sword en Shield

Misschien zijn deze games niet meer voor de diehard fans van deze serie, maar nieuwkomers zullen zich erg welkom voelen in de game. Het avontuur neemt je mee naar het Galar regio, waar weer een legio nieuwe Pokémon staan te wachten om getraind te worden.

Super Mario Maker 2

Altijd al je eigen Mario-levels willen maken? Of spijt dat je het eerste deel nooit gespeeld hebt? Dan is Super Mario Maker 2 echt iets voor jou. Je hoeft niet perse zelf levels te kunnen bouwen, want de community heeft er al miljoenen gemaakt!

Astral Chain

Platinum Games kwam dit jaar niet met Bayonetta 3, maar met Astral Chain naar de Nintendo Switch. De game wist aardig te imponeren en is een combinatie van detective/ hack-and-slasher. Laatstgenoemde is bij Platinum Games natuurlijk in meer dan goede handen.