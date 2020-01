Superhot VR brengt twee miljoen op in zeven dagen

Ondanks dat Superhot VR al een tijdje te koop is, heeft de game tijdens de feestdagen nog een flinke som geld opgebracht.

De game wist namelijk in zeven dagen tijd ruim twee miljoen dollar op te brengen. Dit klinkt misschien niet zo heel veel, maar is zeker indrukwekkend voor een VR-game, die al ruim drie jaar in de verkoop is. De inkomsten kwamen overigens uit de versies voor de PlayStation VR, Oculus en Steam.

Vele gamers zien VR nog steeds als een gimmick, maar het wordt toch steeds interessanter. Onlangs kondigde Valve Half-Life: Alyx aan en dit zorgde ook al voor meer interesse in het platform. Wellicht dat dit ook de reden is van de piek in de verkopen, aangezien spelers toch een soort alternatief zoeken?!