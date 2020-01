De community van Super Mario Maker 2 is erg druk geweest. De creation tool van Nintendo heeft onlangs namelijk de 10 miljoen speelbare levels bereikt.

Dit is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven bij de Japanse uitgever. Zo hebben ze ten eerste de uploadlimitiet per speler verhoogd naar 100. Meer dan genoeg ruimte dus om nog meer levels te maken. Daarnaast is Link toegevoegd als inzetbaar personage voor het spel. Het Master Sword komt met hem mee als item.