Een voormalig medewerker van Naughty Dog reageert op de crunch die hij in zijn tijd bij Naughty Dog beleefde.

In een reactie op de crunch bij Naughty Dog voor het voltooien van The Last of Us: Part II laat voormalig medewerker Jonathan Cooper een beetje inzicht op zijn tijd bij de studio.

Cooper maakte deel uit van het ‘story animator’ team en maakte vaak werkweken van 46 uur. Soms liep dit op tot maximaal 55 uur, maar niet meer dan dat. Hij heeft zelf geen erge crunch verhaal om te vertellen. Het team werkte altijd super georganiseerd en reageerde correct op alles wat op hun pad kwam. Echter betekent dit niet dat er ‘andere lijden’.

Die ‘andere’ waren voornamelijk de gameplay animators die de demo van The Last of Us: Part II moesten maken voor die in september getoond kon worden.

Zo vertelt Cooper over een vriend die enorm veel uren moest overwerken om de demo af te krijgen en uiteindelijk met gezondheidsklachten opgenomen moest worden in het ziekenhuis en vele gameplay animators die nadien weken nodig hadden om bij te komen. Echter hadden ze nadien nog ruim een half jaar te gaan onder dezelfde omstandigheden.

Er zouden echter nog ergere verhalen zijn, maar hij heeft de beslissing genomen om het bij de animators te laten. Voor de fans moet de game een fenomeen worden, maar hij raad niet aan om bij Naughty Dog te gaan werken tot ze wat doen om talent vast te houden. Immers was dit de reden dat Cooper Naughty Dog heeft verlaten en Sony de game moest uitstellen.

Cooper is weggegaan om met de beste team te werken en dit zou Naughty Dog, door de extreme omstandigheden, niet meer zijn. In en om Los Angeles zou de studio bekend staan om hun crunch dat het moeilijk werd om animators aan te nemen. Daarom hebben ze nu mensen uit de film-industrie aangenomen.

Zo zouden onervaren brookies verantwoordelijke taken krijgen, waardoor het allemaal niet zo soepel loopt als bij een dergelijke studio verwacht kan worden. Hierdoor zou het de ontwikkelaar meer tijd kosten om bijna alle aspecten van de game af te ronden door het gebrek aan ervaring in het team.

Echter zou Sony ervoor zorgen dat Naughty Dog de tijd krijgt om hun games tot nagenoeg perfecte status af te maken door. Dit zou Sony doen door de portemonnee te trekken, maar een meer ervaren team had The Last of Us: Part II vorig jaar al hebben uitgebracht.