Microsoft heeft de vier games onthuld die Xbox Live Gold-leden en Xbox Game Pass Ultimate in het nieuwe jaar ‘gratis’ kunnen scoren.

In januari kunnen Xbox 360-gebruikers aan de slag met Lego Star Wars 2: the Original Trilogy(hele maand en Tekken 6 (van 16 tot en met 31 januari). Daarnaast kunnen Xbox One-eigenaren de games Styx: Shards of Darkness (hele maand) en Batman: The Telltale Series (16 januari tot en met 15 februari) aan hun gamebibliotheek toevoegen.Uiteraard zijn de Xbox 360-games ook op de Xbox One te spelen, dankzij de backwards compatibility feature van de console.

Je hebt nog even om de games van deze maand te scoren, maar vergeet niet even te kijken om te zien of jij ze de moeite vind.