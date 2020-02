Streets of Rage 4 krijgt twee-speler online co-op en tot 4 spelers offline co-op wanneer het lanceert deze lente.

Ontwikkelaars Lizardcube en Guard Crush Games kondigde het nieuws aan in een nieuwe trailer. In deze trailer wordt ook een nieuwe speelbaar personage aangekondigd, een vechter met cybernetische armen genaamd Floyd Iraia.

“Het nieuwe personage Floyd deelt serieuze klappen uit met zijn ongelooflijk sterke cybernetische armen, een hypermoderne upgrade die te danken is aan de speelbare cyborg van Streets of Rage 3, Dr Zan.” aldus een geschreven uitspraak van de ontwikkelaars.

“Ondanks dat Floyds snelheid en gezondheid herstel langzamer is dan de rest heeft hij wel het grootste bereik van iedereen en enorm veel kracht, die er voor zorgt dat elke combo die hij loslaat op een vijand verwoestende gevolgen heeft.”

Streets of Rage 4 staat gepland voor release later dit jaar en is een Beat ‘em up in dezelfde stijl als de originele Streets of Rage trilogie voor de SEGA Genesis/Megadrive. De game zal beschikbaar zijn op Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en pc.

Voor iemand die is opgegroeid met de serie ben ik erg nieuwsgierig naar deze ‘reboot’. Worden jullie ook geraakt door nostalgie na het zien van de trailer? Laat het weten bij de reacties.