Steam breekt record aantal gelijktijdige gebruikers

Het is gamingplatform Steam wederom gelukt om haar record aan gelijktijdige gebruikers te verbreken. Hiermee komt het record van januari 2018 ten einde.

Dit nieuws komt van website Steam Database. In januari 2018 hadden er namelijk 18.537.490 personen hun Steam-account aanstaan. Dit weekend was dat dus nog meer, met een hoeveelheid van 18.901.944. Wat wel genoemd moet worden is dat dat weekend slechts 5,8 miljoen mensen daadwerkelijk een spel aan het spelen waren. Bij het record in 2018 ging dat om ongeveer 7 miljoen mensen.