Stardew Valley ontwikkelaar werkt aan twee spin-offs

Stardew Valley ontwikkelaar Eric Barone heeft laten doorschemeren dat hij aan twee games werkt. Echter zijn deze nog lang niet klaar.

Dit liet Baron weten op Twitter, nadat er door een fan gevraagd werd of hij nog wat games in de planning heeft. Beide games hebben wel iets met Stardew Valley te maken, maar lijken niet een directe vervolg te worden. Een daarvan is namelijk een game die zich in het universum afspeelt, maar geen farming bevat en de ander is wat ‘kleinschaligere’.

Ondanks het goede nieuws laat Barone weten dat hij de tijd wilt nemen om deze games te maken. Het moet voor hem vertrouwd aanvoelen en zonder druk of verwachtingen worden gemaakt.

Yes, I’m actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I’m not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 11, 2020