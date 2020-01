Stardew Valley meer dan 10 miljoen keer verkocht

Stardew Valley heeft een nieuw mijlpaal bereikt. In iets minder dan vier jaar tijd zijn er namelijk 10 miljoen exemplaren van de game verkocht.

De game kwam in februari 2016 uit voor de pc en is inmiddels op bijna alle platformen verkrijgen. In augustus vorig jaar werd er nog bekendgemaakt dat er zes miljoen exemplaren van de game waren verkocht.

Stardew Valley is het best te vergelijken met Harvest moon met RPG-elementen. Vele fans loven de game omdat het zo verslavend is om te blijven spelen. Wat vinden jullie van de game? Laat het ons weten in de reacties!