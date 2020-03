Star Wars Project Maverick gelekt in PS Store

Star Wars en EA lijkt langzaamaan een betere combo te zijn. Star Wars Jedi: Fallen Order scoort hoge ogen en ook Battlefront 2 wordt met de update beter. Nu is Star Wars: Project Maverick gelekt via de PlayStation Store.

Althans de bot van PSNrelease heeft namelijk een Tweet online geknald waarin melding wordt gedaan van Project Maverick. De bot plaatst namelijk automatisch alle updates en toevoegingen die aan de PlayStation Store zijn toegevoegd. De game staat natuurlijk niet echt in de digitale winkel van Sony, maar is dus wel al ergens aangemeld.

De game wordt volgens de geruchtenmolen door EA Motive ontwikkeld en in het artwork van de game zien we een Imperial Star Destroyer en wat X-wings. Het zou kunnen betekenen dat de game zich tijdens de originele trilogie plaats zal vinden.

Echter verwachten we voorlopig nog geen informatie over de game te krijgen. Normaliter zou je zeggen dat dit tijdens EA Play (vlak voor de E3) zou gebeuren. Echter is dat met het ‘coronavirus’ onzeker geworden. Zodra we meer horen over dit onaangekondigde project laten we het jullie uiteraard weten! Wat hopen jullie dat EA Motive voor ons in petto heeft? Laat het ons vooral weten in de reacties!