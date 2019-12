Respawn mogelijk al bezig met een Star Wars Jedi: Fallen Order sequel

Het ziet er naar uit dat de makers van Star Wars Jedi: Fallen Order al bezig zijn met een vervolg.

Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van de game heeft namelijk drie vacatures open staan voor hun ‘Star Wars team’. Naast dit team heeft men namelijk ook een team aan Apex Legends, een aan de VR Medal of Honor-game en ook wordt er ergens nog gewerkt aan een nieuwe Titanfall. Echter waren de vacatures voor een senior character artist een level designer en een senior software engineer.

In de vacatures wordt duidelijk gemaakt dat degene die de banen krijgen bij het Star Wars team aan de slag gaan. Alhoewel dit geen bevestiging is dat er een sequel op Jedi Fallen Order is, weten we wel zeker dat het om een Star Wars-game gaat. Immers heeft EA de rechten op het IP nog tot 2023 in handen en kan dit natuurlijk daarna nog verlengd worden.

Daarnaast is de game erg succesvol voor uitgever EA. De game werd de snelst verkopende digitale Star Wars-game ooit en scoorde in de novembermaand erg goed in de verkopen in de VS. Ook wij zijn erg positief over deze game! Hoe dan ook zullen we nog wel even moeten wachten op de eerste officiële nieuwsberichten rondom deze game, maar het ziet er in ieder geval positief uit voor de fans.