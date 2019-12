Star Wars Jedi: Fallen Order update maakt combat ontvankelijker

Respawn Entertainment heeft Star Wars Jedi: Fallen Order voorzien van een update. Deze moet er voor zorgen dat de combat in de game wat soepeler werkt, maar verbetert ook een aantal andere gameplay-elementen.

De update verbetert niet alleen de combat, maar ook het platformen in de game. Het is niet de eerste update voor de game, maar wel een die een controversiele kant van de game aanpakt.

Zo moet Cal beter gaan reageren bij diverse animaties, zoals wanneer je een parry uitvoert of al sprintende een aanval uitoefent. Daarnaast pakt de update de inconsistentie aan bij het grijpen van richels. Ook kunnen spelers nu hun zaadjes laten groeien in het Terranium in hun schip. Sommige spelers hadden last van een bug die dit tegenhield. Nu kunnen zij in ieder geval de achievement/ trophie vrijspelen die erbij hoort.

De volledige patchnote is als volgt:

We’ve updated Cal so that he is more responsive during combat. This change includes tweaks to stagger reactions, kicks, flybacks, staff parry and sprint attacks.

Fixed an issue that would cause ledge grabs and climbing to sometimes behave incorrectly.

Fixed an audio issue that would sometimes cause sound effects to play in the incorrect order.

Multiple collision fixes across both Zeffo and Bogano.

BD-1 would sometimes not scan one of the Zeffo Villagers after a shutdown during saving. Everyone’s favourite droid is now scanning as expected.

Terrarium sometimes wasn’t a very nurturing environment, preventing seeds from growing. It should now give your plants the love and care that they deserve, encouraging them to grow properly.

General stability improvements.